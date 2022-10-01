Звільнення Лимана започаткує деокупацію Луганщини — Гайдай

Після звільнення Лимана Збройні Сили України можуть розпочати деокупацію Луганської області. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Після звільнення Лимана очікуємо на початок деокупації Луганщини. Окупанти самі викладають у мережу відео, що військове командування їх кинуло в Лимані напризволяще», — написав Гайдай у Тelegram.



Він зазначив, що проведення «псевдореферендумів» щодо приєднання українських регіонів до Росії ніяк не впливають на події на фронті — ЗСУ впевнено просуваються вперед.



«Вчора в Офісі президента проговорили кілька робочих питань, при деокупації кожного населеного пункту відразу займатимемося забезпеченням його життєдіяльності», — додав глава Луганщини.

Раніше ЗСУ підтвердили звільнення п'яти населених пунктів у Лимана і повідомили, що увійшли до Лимана.