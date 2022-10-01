ВСУ вошли в Лиман, там идут бои

Украинские войска вошли в Лиман Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.



«Информация и то видео, которое вы видели со стелой — это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут впоследствии», — заявил он.



Ряд сепаратистских сайтов и Telegram-каналов пишут об «отходе» российских оккупантов.



Российский военкор Александр Коц сообщил, что теперь «выстраивается оборона по Кременной».



«У нас снова был выбор между героически погибнуть, попасть в плен или выйти с боем... Из Лимана мы отошли. Теперь выстраиваем (хочется верить) оборону по Кременной, которая сейчас прямо на глазах опустела. Что дальше? Тут сразу несколько направлений. Противник может пойти на Сватово, Кременную и Лисичанск», — предположил он.



Ранее ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов у Лимана.



Смотрите также:



