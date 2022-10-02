Путін відмовляється від захисту Луганської області, намагаючись утримати позиції на півдні — ISW

02 жовтня 2022, 08:19

Путін відмовляється від захисту Луганської області, намагаючись утримати позиції на півдні — ISW

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, відмовляється від захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

 Наголошується, що слабке зміцнення вразливих ліній фронту в районах Куп'янська чи Лимана майже напевно було рішенням Путіна, а не військового командування.

«Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на недавній обвал Харківсько-Ізюмського фронту і навіть на те, що російські позиції навколо Лимана впали», — сказано в повідомленні.

«Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей, ніж Луганської області», — підкреслили в ISW.

Військові експерти вважають, що Кремль може готуватися до перестановок у Міноборони РФ через критику та поразки на полі бою.

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