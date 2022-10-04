Украинские военные освободили от оккупантов 1534 населенных пункта

Украинские военные деоккупировали 1534 населенных пункта, из них 483 — в Харьковской области. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, на территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается восстановление работы органов государственной власти.



На деоккупированных территориях организовано 1445 гуманитарных штабов, разминировано 502 населенных пункта. Национальная полиция возобновила работу в 1200 населенных пунктах, органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах.

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