Українські військові звільнили від окупантів 1534 населені пункти

Українські військові деокупували 1534 населені пункти, з них 483 — у Харківській області. Про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, на території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей продовжується відновлення роботи органів державної влади.



На деокупованих територіях організовано 1445 гуманітарних штабів, розміновано 502 населені пункти. Національна поліція відновила роботу у 1200 населених пунктах, органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 населених пунктах.

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