«ДНР» больше не будет выдавать свои «паспорта»

Жителям оккупированной части Донецкой области больше не будут выдавать «паспорта ДНР».



Как заявил глава группировки Денис Пушилин, полностью «меняется подход».



«Мы теперь — граждане РФ. Поэтому это уже будет даже не та упрощенная процедура получения российского паспорта. Сейчас станет еще легче», — пообещал Пушилин.

Отметим, что «ДНР» начала выдавать «паспорта» с марта 2016 года.

Напомним, Совет федерации России ратифицировал договоры о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Совфед одобрил законы о «принятии» новых субъектов в Россию. Путин их еще не подписал.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.



Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. В документе говорится об усилении обороноспособности Украины, невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ.



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