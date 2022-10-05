«ДНР» більше не видаватиме своїх «паспортів»

Жителям окупованої частини Донецької області більше не видаватимуть «паспорти ДНР».



Як заявив очільник угруповання Денис Пушилін, повністю «змінюється підхід».



«Ми тепер — громадяни РФ. Тому це буде навіть не та спрощена процедура отримання російського паспорта. Зараз стане ще легше», — пообіцяв Пушилін.

Зазначимо, що «ДНР» почала видавати паспорти з березня 2016 року.

Нагадаємо, Рада федерації Росії ратифікувала договори про включення захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Також Рада федерації схвалила закони про «прийняття» нових суб'єктів у Росію.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.



Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, прийнятих у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.



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