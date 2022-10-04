В СБУ рассказали как «ДНР» «нарисовала» иностранных наблюдателей на «референдуме»

В группировке «ДНР» «нарисовали» себе иностранных наблюдателей на так называемом «референдуме» «задним числом». Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что Службе безопасности удалось перехватить соответствующие российские документы, регламентировавшие проведение псевдореферендума РФ на временно оккупированной территории Донбасса.

Письма подписал так называемый «председатель центральной избирательной комиссии «ДНР» Высоцкий 29 сентября. То есть, через два дня после формального завершения псевдоголосования.

«Согласно полученным данным, представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев к участию в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных «наблюдателей». Среди них – граждане двух стран Европы и Центральной Азии. При этом датой «регистрации» этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных «гостей» на псевдореферендуме и за счет этого «легитимизировать» его на международной арене», - написали в СБУ, отметив, что преступления оккупантов разоблачены и задокументированы.

Также сообщается, что СБУ идентифицировала и установила местонахождение «всех предателей, коллаборантов и их «координаторов» из РФ, причастных к организации незаконного плебисцита».

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по:

▪️ ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»);

▪️ ч. 5, 6 ст. 111-1 («Коллаборационная деятельность») УК Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

28 сентября СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья.