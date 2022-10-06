Окупанти обстрілюють Донеччину по лінії фронту — Кириленко

Цієї ночі російські сили вели обстріли на Донеччині по лінії фронту — від Курахівської до Сіверської громади. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку є одне поранення — у Костянтинівці Мар'їнської громади. У Курахівській громаді росіяни обстріляли Гостре — зруйновано приватний будинок, пошкоджено дві багатоповерхівки. Вночі були поодинокі "прильоти" по Авдіївці, а вранці — танкові обстріли старої частини міста. В Очеретинській громаді на ранок росіяни обстріляли Кам'янку», — розповів Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку під вогонь потрапили Торецька, Соледарська та Світлодарська громади. Пошкоджено щонайменше шість приватних та один двоповерховий будинок у Курдюмівці та два будинки у Парасковіївці. На Лисичанському напрямку було кілька обстрілів Сіверська.



«На ранок росіяни обстріляли Диліївку в Костянтинівській громаді — без постраждалих, але пошкоджено будинки», — повідомив керівник ОВА.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули чотири мирні жителі. Ще трьох людей поранено. Крім того, у Святогірську та Лимані виявлено десять тіл загиблих.