«Единая Россия» создала отделения на захваченных территориях: Кто возглавит

Партия Путина «Единая Россия» создала региональные отделения на захваченных украинских территориях. Об этом говорится в сообщении партии.



В частности, отделения созданы на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также в Запорожской и Херсонской областях.



Также сообщается, что секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил кандидатуры на «должности» секретарей региональных отделений партии:

«Донецкого регионального отделения» — Дениса Пушилина;

«Луганского регионального отделения» — Дениса Мирошниченко;

«Запорожского регионального отделения» — Галину Данильченко;

«Херсонского регионального отделения» — Игоря Кастюкевича.

Читайте также: Путин назначил руководителей аннексированных территорий

Смотрите также: