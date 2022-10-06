«Единая Россия» создала отделения на захваченных территориях: Кто возглавит

Партия Путина «Единая Россия» создала региональные отделения на захваченных украинских территориях. Об этом говорится в сообщении партии.
В частности, отделения созданы на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Также сообщается, что секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил кандидатуры на «должности» секретарей региональных отделений партии:
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