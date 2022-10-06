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«Единая Россия» создала отделения на захваченных территориях: Кто возглавит

06 октября 2022, 12:54

«Единая Россия» создала отделения на захваченных территориях: Кто возглавит

Партия Путина «Единая Россия» создала региональные отделения на захваченных украинских территориях. Об этом говорится в сообщении партии.

В частности, отделения созданы на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Также сообщается, что секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил кандидатуры на «должности» секретарей региональных отделений партии:

  • «Донецкого регионального отделения» — Дениса Пушилина;
  • «Луганского регионального отделения» — Дениса Мирошниченко;
  • «Запорожского регионального отделения» — Галину Данильченко;
  • «Херсонского регионального отделения» — Игоря Кастюкевича.

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