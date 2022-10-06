«Єдина Росія» створила відділення на захоплених територіях: Хто очолить

06 жовтня 2022, 12:54

«Єдина Росія» створила відділення на захоплених територіях: Хто очолить

Партія Путіна «Єдина Росія» створила регіональні відділення на захоплених українських територіях. Про це йдеться у повідомленні партії.

Зокрема, відділення створені на підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

Також повідомляється, що секретар Генеральної ради «Єдиної Росії» Андрій Турчак запропонував кандидатури на «посади» секретарів регіональних відділень партії:

  • «Донецького регіонального відділення» — Дениса Пушиліна;
  • «Луганського регіонального відділення» — Дениса Мірошниченка;
  • «Запорізького регіонального відділення» — Галину Данильченко;
  • «Херсонського регіонального відділення» — Ігоря Кастюкевича.

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