«Єдина Росія» створила відділення на захоплених територіях: Хто очолить

Партія Путіна «Єдина Росія» створила регіональні відділення на захоплених українських територіях. Про це йдеться у повідомленні партії.



Зокрема, відділення створені на підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також у Запорізькій та Херсонській областях.



Також повідомляється, що секретар Генеральної ради «Єдиної Росії» Андрій Турчак запропонував кандидатури на «посади» секретарів регіональних відділень партії:

«Донецького регіонального відділення» — Дениса Пушиліна;

«Луганського регіонального відділення» — Дениса Мірошниченка;

«Запорізького регіонального відділення» — Галину Данильченко;

«Херсонського регіонального відділення» — Ігоря Кастюкевича.

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