«ДНР» пообещала выплаты за частичную или полную утрату имущества из-за боев

Группировка «ДНР» ввела понятия частичной и полной утраты имущества вследствие военных действий. Об этом говорится в соответствующем «постановлении» так называемого «госкомитета обороны ДНР».



Ранее принятое решение теперь изменено. В частности, «ДНР» ввела понятие не только полной, но и частичной утраты имущества: если в непригодное для дальнейшего пользования состояние приведены не менее трех предметов первой необходимости. За это обещают платить 50 тысяч рублей. А за полную потерю имущества обещают компенсацию в 100 тысяч рублей.



«Предметами первой необходимости считается минимальный набор непродтоваров, необходимых для жизнеобеспечения человека. Это может быть холодильник, газовая или электрическая плита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать, диван, телевизор, бойлер, насос для воды и прочее», — пояснили в группировке.



В этом же «документе» указано, что деньги будут переводить на счет в так называемом «ЦРБ». Там можно хранить их бессрочно.



«Постановление» уже вступило в силу.

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