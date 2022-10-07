«ДНР» пообіцяла виплати за часткову чи повну втрату майна через бої

07 жовтня 2022, 14:58

«ДНР» пообіцяла виплати за часткову чи повну втрату майна через бої

Угруповання «ДНР» запровадило поняття часткової та повної втрати майна внаслідок військових дій. Про це йдеться у відповідній «ухвалі» так званого «державного комітету оборони ДНР».

Раніше ухвалене рішення тепер змінено. Зокрема, «ДНР» запровадила поняття не лише повної, а й часткової втрати майна: якщо у непридатний для подальшого користування стан приведено не менше трьох предметів першої необхідності. За це обіцяють платити 50 тисяч рублів. А за повну втрату майна обіцяють компенсацію у 100 тисяч рублів.

«Предметами першої необхідності вважається мінімальний набір непродтоварів, необхідних для життєзабезпечення людини. Це може бути холодильник, газова або електрична плита, шафа для посуду, стіл, стілець, ліжко, диван, телевізор, бойлер, насос для води та інше», — пояснили в угрупованні.

У цьому ж «документі» зазначено, що гроші переказуватимуть на рахунок у так званому «ЦРБ». Там можна зберігати їх безстроково.

«Постанова» вже набула чинності.

Читайте також:

У Слов'янську почали ремонтувати дахи багатоповерхівок, пошкоджені обстрілами

Дивіться також:

Ще за темою

Організації
ДНР
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:17
Партизани Маріуполя підпалили місце розквартування офіцерів РФ — Андрющенко
15:24
ЗСУ можуть звільнити Крим під час контрнаступу — прогноз із Вашингтона ►
14:58
«ДНР» пообіцяла виплати за часткову чи повну втрату майна через бої
14:34
«ДНР»: У ході обстрілу Донецька поранено дівчину у мікрорайоні Боссе
10:22
«ЛНР»: Внаслідок вибуху на березі Сіверського Дінця постраждала жінка
09:32
Окупанти влаштували у Маріуполі «кулінарний» фестиваль
09:27
«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, поранено п'ятеро
09:03
Окупанти вивозять із Сватового обладнання медзакладів — Гайдай
08:43
Окупанти мінують територію навколо Сєвєродонецька — Стрюк
08:40
Під Херсоном під обстріл потрапив автобус з цивільними: Загинуло п'ятеро людей, ще п'ять поранено
00:11
Просування ЗСУ у Луганській та Херсонській області — головне за день ►
20:29
«ДНР» «націоналізувала» у Маріуполі готелі та гуртожитки
19:07
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу на північному заході Горлівки
18:31
Росія відступає із захоплених міст — що далі? ►
15:13
Мер Мелітополя повідомив про вибухи у місті та районі
Всі новини
16:26
Понад 115 тисяч українців виїхало з особливо небезпечних територій за останні два місяці – Мінреінтеграції
16:23
У Курдюмівці під завалами будинку виявили тіло загиблої
16:17
Партизани Маріуполя підпалили місце розквартування офіцерів РФ — Андрющенко
15:53
ЗСУ звільнили від окупантів 500 квадратних кілометрів Херсонщини
15:24
ЗСУ можуть звільнити Крим під час контрнаступу — прогноз із Вашингтона ►
15:23
Жителі деокупованих територій вже отримують пенсії та соцдопомогу. За всі місяці
15:05
В Офісі президента назвали «цікавим» розуміння слова «мир» у Нобелівського комітету
14:58
«ДНР» пообіцяла виплати за часткову чи повну втрату майна через бої
14:45
У деокупованому Лимані відновлено роботу відділення поліції
14:34
«ДНР»: У ході обстрілу Донецька поранено дівчину у мікрорайоні Боссе
14:26
У Донецькій області відновили електропостачання у чотирьох районах
14:23
Внаслідок обстрілів Сумщини окупантами одна людина загинула
13:57
Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але з винятками
13:38
У Калузькій області РФ вибухнув безпілотник на військовому аеродромі
13:16
Жертв ракетних ударів по Запоріжжю вже 12, ще 12 людей госпіталізовано
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ можуть звільнити Крим під час контрнаступу — прогноз із Вашингтона ►
07 жовтня, 15:24
Пушилін вручив Кадирову зірку «героя ДНР»
07 жовтня, 12:37
Просування ЗСУ у Луганській та Херсонській області — головне за день ►
07 жовтня, 00:11

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама