«ДНР» пообіцяла виплати за часткову чи повну втрату майна через бої

Угруповання «ДНР» запровадило поняття часткової та повної втрати майна внаслідок військових дій. Про це йдеться у відповідній «ухвалі» так званого «державного комітету оборони ДНР».



Раніше ухвалене рішення тепер змінено. Зокрема, «ДНР» запровадила поняття не лише повної, а й часткової втрати майна: якщо у непридатний для подальшого користування стан приведено не менше трьох предметів першої необхідності. За це обіцяють платити 50 тисяч рублів. А за повну втрату майна обіцяють компенсацію у 100 тисяч рублів.



«Предметами першої необхідності вважається мінімальний набір непродтоварів, необхідних для життєзабезпечення людини. Це може бути холодильник, газова або електрична плита, шафа для посуду, стіл, стілець, ліжко, диван, телевізор, бойлер, насос для води та інше», — пояснили в угрупованні.



У цьому ж «документі» зазначено, що гроші переказуватимуть на рахунок у так званому «ЦРБ». Там можна зберігати їх безстроково.



«Постанова» вже набула чинності.

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