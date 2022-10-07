Россия могла доставить дроны-камикадзе в Беларусь для атаки запада Украины

Украинские военные не исключают, что Россия доставила иранские дроны-камикадзе в Беларусь для атак на западные регионы Украины.



В региональном управлении Сил терробороны «Запад» сообщают, что иранские беспилотники, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром «Лунинец». Речь идет по меньшей мере о 20 дронах-камикадзе «Шахид-136» и пунктах управления к ним.



«Отметим, что от "Лунинца" до границы с Ровенской областью всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины. Поэтому призываем ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Иран передал России первую партию ударных беспилотников, которые армия РФ будет использовать в войне с Украиной.