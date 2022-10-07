Росія могла доставити дрони-камікадзе до Білорусі для атаки заходу України

Українські військові не відкидають, що Росія доставила іранські дрони-камікадзе до Білорусі для атак на західні регіони України.



У регіональному управлінні Сил тероборони «Захід» повідомляють, що іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром «Лунінець». Йдеться щонайменше про 20 дронів-камікадзе «Шахид-136» та пункти управління до них.



«Зазначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненською областю всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні чи центральні регіони України. Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Іран передав Росії першу партію ударних безпілотників, які армія РФ використовуватиме у війні з Україною.