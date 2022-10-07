Ночью оккупанты атаковали Николаев дронами-камикадзе

Ночью российские войска в очередной раз атаковали Николаев и громады области. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.



По информации ОВА, за минувшие сутки шесть российских беспилотников уничтожены в Николаевской области.



Отмечается, что ночью противник атаковал Николаев, предварительно — беспилотными дронами-камикадзе. В результате загорелась крыша двухэтажного здания в одном из районов Николаева.



Также сообщается, что в Николаевском районе в результате обстрела Шевченковской громады ранены два человека. Поврежден объект гражданской инфраструктуры.



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