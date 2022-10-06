ВСУ сбили больше половины дронов-камикадзе, запущенных Россией

Вооруженные силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136 («Шахед»), которые Россия уже запустила по Украине. Об этом сообщает министерство обороны Украины.



«Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником БПЛА типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% было уничтожено», — сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.



По его словам, только за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили 24 «Шахеда».



Всего российские войска в этот период применили для атак на военные объекты, гражданскую инфраструктуру и позиции украинских войск 46 беспилотников этого типа.

Как сообщалось, Иран передал России первую партию ударных беспилотников, которые армия РФ будет использовать в войне с Украиной.