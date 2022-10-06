Глава Совфеда РФ предложила Украине переговоры

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила украинской парламентской делегации на саммите спикеров парламентов стран G20 в Индонезии сесть за стол переговоров. Об этом сообщает российский «ТАСС».



«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала Матвиенко.



Она уверяет, что Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию «внутриукраинского» кризиса, и «договоренности были практически достигнуты». Украина тогда, утверждает Матвиенко, отказалась от этих договоренностей.



«Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров», — заявила она.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. В документе говорится об усилении обороноспособности Украины, невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ.



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