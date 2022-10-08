У Туреччині заявили, що Путін хоче укласти нову «велику угоду» із Заходом

Президент Росії Володимир Путін хоче добитися укладання нової угоди із Заходом, яка, зокрема, стосується України. Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю CNN.



Він сказав, що зупинки переговорів слід було очікувати, додавши, що він нещодавно обговорював це питання з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном.



«Наскільки ми розуміємо, Путін хоче укласти нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Почасти це, безперечно, стосується України. Але насправді важливіша проблема — це нова угода між Росією та західним світом», — заявив Калін.



Він зазначив, що в уявленні Кремля угоди, укладені наприкінці холодної війни, «більше не відображають сьогоднішньої Росії». «Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть укласти нову угоду», — сказав Калін.



За його словами, здається неминучим, що війна Росії в Україні триватиме ще якийсь час, і питання в тому, яких збитків буде завдано до поновлення переговорів.



«Питання в тому, коли ми повернемося до цього і яких збитків на той час буде завдано? У результаті всьому глобальному ліберальному порядку доведеться пройти серйозне випробування», — сказав турецький чиновник.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, який оголошує переговори з Путіним неможливими. Указ був датований 30 вересня, вдень, коли Путін оголосив про незаконну анексію чотирьох частково окупованих областей України.