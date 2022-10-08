У Туреччині заявили, що Путін хоче укласти нову «велику угоду» із Заходом

08 жовтня 2022, 17:55

У Туреччині заявили, що Путін хоче укласти нову «велику угоду» із Заходом

Президент Росії Володимир Путін хоче добитися укладання нової угоди із Заходом, яка, зокрема, стосується України. Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю CNN.

Він сказав, що зупинки переговорів слід було очікувати, додавши, що він нещодавно обговорював це питання з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном.

«Наскільки ми розуміємо, Путін хоче укласти нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Почасти це, безперечно, стосується України. Але насправді важливіша проблема — це нова угода між Росією та західним світом», — заявив Калін.

Він зазначив, що в уявленні Кремля угоди, укладені наприкінці холодної війни, «більше не відображають сьогоднішньої Росії». «Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть укласти нову угоду», — сказав Калін.

За його словами, здається неминучим, що війна Росії в Україні триватиме ще якийсь час, і питання в тому, яких збитків буде завдано до поновлення переговорів.

«Питання в тому, коли ми повернемося до цього і яких збитків на той час буде завдано? У результаті всьому глобальному ліберальному порядку доведеться пройти серйозне випробування», — сказав турецький чиновник.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, який оголошує переговори з Путіним неможливими. Указ був датований 30 вересня, вдень, коли Путін оголосив про незаконну анексію чотирьох частково окупованих областей України.

Читайте також:

У Путіна відреагували на офіційну відмову України від переговорів

Ще за темою

Люди
Володимир Путін
Інше
Росія-Україна переговори
Місця
Туреччина

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
10:13
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
08:54
В Іловайську — вибух та пожежа на залізничній станції
08:14
Кримський міст горить. Зруйновано частину переправи
23:45
У звільнених Лимані та Святогірську знаходять тіла загиблих ►
17:00
Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання - міський голова
16:17
Партизани Маріуполя підпалили місце розквартування офіцерів РФ — Андрющенко
15:24
ЗСУ можуть звільнити Крим під час контрнаступу — прогноз із Вашингтона ►
Всі новини
19:13
У Святогірську перепоховали тіла мирних жителів, які загинули під час окупації
18:55
Протягом доби окупанти завдали три ракетні та 16 авіаударів — Генштаб ЗСУ
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
18:26
На залізничній станції під Маріуполем сталися вибухи
17:55
У Туреччині заявили, що Путін хоче укласти нову «велику угоду» із Заходом
17:28
Енергетики за добу повернули світло понад 8 тисячам сімей на Донеччині
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
15:57
Російські сили завдали ракетного удару по Кураховому: Пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі
15:33
Командувати військами РФ в Україні призначили генерала Суровікіна
15:14
Для в'їзду на звільнені території Донеччини потрібна спецперепустка
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
12:26
Які міста на Донеччині потрапили під обстріл, розповіли у поліції
Всі новини
ВІДЕО
У Святогірську перепоховали тіла мирних жителів, які загинули під час окупації
08 жовтня, 19:13
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
08 жовтня, 18:31
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
08 жовтня, 13:08

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама