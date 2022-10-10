Посольство США продовжує роботу в Україні

10 жовтня 2022, 19:39

Посольство США продовжує роботу в Україні

Посольство США в Україні продовжує працювати, проте закликає громадян США залишати Україну.

"Посольство продовжує працювати. Напади Росії на цивільну інфраструктуру України, а також на урядові об'єкти у Києві та інших регіонах призвели до порушення зв'язку, а в деяких місцях до перебоїв з електропостачанням та іншими комунальними послугами", - йдеться у повідомленні дипломатичного представництва.

Також посольство закликало громадян США прислухатися до попереджень місцевої влади та залишати Україну, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, коли це безпечно.

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