Во время ракетного удара в шахтах Днепропетровщины остались более 800 горняков

Сегодня на момент российского ракетного удара под землей в шахтах на Днепропетровщине оставалось более 800 шахтеров. Большинство уже поднято на поверхность. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.



«По нашей области враг выпустил 18 ракет, 5 из которых сбили наши силы ПВО. В Кривом Роге в результате ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры было нарушено электро- и водоснабжение Терновского и частично Покровского районов. Всего по Кривому Рогу было выпущено три ракеты. Одну сбило ПВО, две попали. Разрушения серьезные. Слава Богу, обошлось без жертв. Вечером враг ударил по Кривому Рогу дронами-камикадзе.Снова целились в объект инфраструктуры. Два дрона-камикадзе "Шахид-136" были сбиты нашими силами ПВО. Один — попал. Люди не пострадали», — написал Вилкул в своем Тelegram-канале.



Он также отметил, что большой проблемой было то, что на момент удара под землей в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях находились 854 шахтера в четырех шахтах.



«Заканчивается сложная спасательная операция с использованием котргрузов, противовесов, ручных лебедок для спасения людей. Одновременно решались вопросы с воздухом, едой и теплыми вещами. В настоящее время под землей из 854 работников осталось в одной из шахт 98, по графику должны всех поднять на поверхность до двух часов ночи», — сообщил Вилкул.

10 октября российские оккупанты нанесли по территории Украины более 84 ракетных и авиационных ударов. В результате массированной ракетной атаки пострадали инфраструктура и мирные жители более 20 крупных городов. По состоянию на 20:30 в результате обстрела в 12 областях страны и Киеве погибли 14 человек, травмировались — 97. Всего повреждено 118 объектов по Украине, перебои с электроснабжением произошли в 15 регионах.