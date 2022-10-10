Під час ракетного удару в шахтах Дніпропетровщини залишилося понад 800 гірників

10 жовтня 2022, 22:25

Під час ракетного удару в шахтах Дніпропетровщини залишилося понад 800 гірників

Сьогодні на момент російського ракетного удару під землею у шахтах на Дніпропетровщині залишалося понад 800 шахтарів. Більшість уже піднята на поверхню. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«По нашій області ворог випустив 18 ракет, 5 із яких збили наші сили ППО. У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури було порушено електро- та водопостачання Тернівського та частково Покровського районів. Усього по Кривому Рогу було випущено три ракети. Одну збило ППО, дві потрапили. Руйнування серйозні. Дякувати Богу, обійшлося без жертв. Увечері ворог вдарив по Кривому Рогу дронами-камікадзе. Знову цілилися в об'єкт інфраструктури. Два дрони-камікадзе "Шахід-136" були збиті нашими силами ППО. Один влучив. Люди не постраждали», — написав Вілкул у своєму Тelegram-каналі.

Він також зазначив, що великою проблемою було те, що на момент удару під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях знаходилися 854 шахтарі у чотирьох шахтах.

«Закінчується складна рятувальна операція з використанням котрвантажів, противаг, ручних лебідок для порятунку людей. Одночасно вирішувалися питання з повітрям, їжею та теплими речами. Нині під землею з 854 працівників залишилося в одній із шахт 98, за графіком мають усіх підняти на поверхню до другої години ночі», — повідомив Вілкул.

10 жовтня російські окупанти завдали по території України понад 84 ракетних та авіаційних ударів. Внаслідок масованої ракетної атаки постраждали інфраструктура та мирні жителі понад 20 великих міст. Станом на 20:30 внаслідок обстрілу в 12 областях країни та Києві загинуло 14 осіб, травмувалися — 97. Загалом пошкоджено 118 об'єктів по Україні, перебої з електропостачанням сталися у 15 регіонах.

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