Зеленський на саміті G7: Можемо застосувати «формулу миру»

Росія хоче спровокувати хаос в Україні та в усьому демократичному світі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на саміті країн G7.



«І тому використовує все — від ракетних ударів до захоплення атомної станції та загроз радіаційної катастрофи, від диверсій проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити всі енергооб'єкти України. Все це ми з вами маємо зупинити», — наголосив Зеленський.



За його словами, Путін все ще має можливість створити ще більшу ескалацію.



«Але ми можемо це подолати. Ми маємо формулу миру. І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми та спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати "формулу миру" так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу», — зазначив президент України.



Першим пунктом у ній він назвав оборонну підтримку та «повітряний щит» для України. Очільник держави пояснив, що, коли Україна матиме достатньо сучасних систем ППО, «ключовий елемент російського терору — ракетні удари — перестануть працювати».



Він подякував Німеччині за прискорення постачання IRIS та США за рішення надати сучасні ПРО та ППО.



«І віримо, що це будуть і системи середнього та далекого радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони. Я дякую всім, хто допоміг нам уже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет та безпілотників», — зазначив Зеленський.



Однак, сказав він, одних лише безпілотників Shahed РФ замовила в Ірані 2400, за даними української розвідки. Тому важливо, щоб Україна мала достатню кількість ракет до наданих систем.



Також Зеленський закликав усіх лідерів знайти фінанси, щоби створити «повітряний щит».



Наступними пунктами «формули миру» він назвав відновлення територіальної цілісності України, покарання Росії за агресію.



«Росія має бути повністю ізольована та покарана. Покарано і політично, і санкційно», — сказав президент.



Також до пунктів «формули миру» Зеленський відніс гарантії безпеки для України та модель, проєкт якої запропонувала Україна — Kyiv Security Compact.





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