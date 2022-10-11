Зеленский предложил разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей

Территория Беларуси используется для ударов по Украине. Сейчас угроза еще больше: РФ пытается полноценно втянуть это государство в войну против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите стран G7.



«Украина не планировала и не планирует военных мер против Беларуси… Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти звучащие от Лукашенко нарративы, чтобы снять даже предположения о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», — сказал Зеленский.



Президент пояснил, что формат может быть проработан дипломатами. И призвал на уровне G7 поддержать эту инициативу.

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