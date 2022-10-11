Зеленський запропонував розмістити на кордоні з Білоруссю міжнародних спостерігачів

Територія Білорусі використовується для ударів по Україні. Наразі загроза ще більша: РФ намагається повноцінно втягнути цю державу у війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на саміті країн G7.



«Україна не планувала й не планує військових заходів проти Білорусі... Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які лунають від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення про якусь загрозу нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України та Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації», — сказав Зеленський.



Президент пояснив, що формат може бути опрацьований дипломатами. І закликав на рівні G7 підтримати цю ініціативу.

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