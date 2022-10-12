Удар по Запорожью и пригородам: Троих людей достали из-под завалов

Этой ночью российские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью и пригородам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



«Выпущено около семи ракет С-300. Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одно из приближенных к Запорожью сел: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели получили три человека. Жертв, к счастью нет. Еще две ракеты упали в поле у другого села», — проинформировал Старух.

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