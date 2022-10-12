Удар по Запоріжжю та передмістю: Трьох людей дістали з-під завалів

12 жовтня 2022, 08:14

Удар по Запоріжжю та передмістю: Трьох людей дістали з-під завалів

Цієї ночі російські війська знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю та передмістю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли до передмістя. Три з них принесли руйнування в одне із наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали троє осіб. Жертв, на щастя, немає. Ще дві ракети впали у поле біля іншого села», — поінформував Старух.

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