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«Руководителям» больниц в Старобельском районе грозит до 10 лет тюрьмы

12 октября 2022, 10:18

«Руководителям» больниц в Старобельском районе грозит до 10 лет тюрьмы

Двум руководителям медучреждений оккупированного Старобельского района Луганской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Следствие установило, что после оккупации подразделениями ВС России территории Луганщины подозреваемые стали руководителями незаконно созданных медучреждений.

«Один из подозреваемых — житель села Писаревка Старобельского района, который имеет статус депутата Новопсковского поселкового совета восьмого созыва. В марте-апреле он возглавил так называемую "Новопсковскую центральную районную многопрофильную больницу ЛНР". Другой фигурант — житель города Старобельск. В апреле мужчина назначен на "должность" "главного врача Старобельской физиотерапевтической больницы ЛНР"», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что под руководством оккупационных «властей» они организуют работу так называемых «государственных учреждений ЛНР» и реализуют фейковую политику псевдореспублики. Оба медучреждения подчиняются незаконно созданному «министерству здравоохранения ЛНР».

Подозреваемые объявлены в розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

«За противоправные действия коллаборантам грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой», — напомнили в прокуратуре.

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