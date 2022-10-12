«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення

Двом керівникам медустанов окупованого Старобільського району Луганської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



Слідство встановило, що після окупації підрозділами ЗС Росії на території Луганщини підозрювані стали керівниками незаконно створених медустанов.



«Один із підозрюваних — мешканець села Писарівка Старобільського району, який має статус депутата Новопсковської селищної ради восьмого скликання. У березні-квітні він очолив так звану "Новопсковську центральну районну багатопрофільну лікарню ЛНР". Інший фігурант — житель міста Старобільськ. У квітні чоловік призначений на "посаду" "головного лікаря Старобільської фізіотерапевтичної лікарні ЛНР"», — розповіли у прокуратурі.



Там додали, що під керівництвом окупаційних «влад» вони організують роботу так званих «державних установ ЛНР» і реалізують фейкову політику псевдореспубліки. Обидві медустанови підпорядковуються незаконно створеному «міністерству охорони здоров'я ЛНР».



Підозрюваних оголошено у розшук. Їм заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.



«За протиправні дії колаборантам загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від десяти до 15 років і з конфіскацією майна або без такого», — нагадали у прокуратурі.

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