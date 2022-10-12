Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину: Сильный пожар и разрушения

Российские оккупанты совершили очередную атаку на Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Третий день российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения. Спасатели укрощают пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование», — рассказал Резниченко.



Он также призвал экономить электричество.



«Дома, на работе. Везде, где можно экономить. Сейчас это очень важно», — подчеркнул руководитель ОВА.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ночью семь раз накрывали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии.