Окупанти знову атакували Дніпропетровщину: Сильна пожежа та руйнування

Російські окупанти здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Третій день російські терористи б'ють по підприємствах життєзабезпечення. Вранці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. Там сильна пожежа та руйнування. Рятувальники приборкують полум'я. Потім енергетики намагатимуться відновити обладнання», — розповів Резніченко.



Він також закликав заощаджувати електрику.



«Вдома, на роботі. Скрізь, де можна заощаджувати. Зараз це дуже важливо», — наголосив керівник ОВА.

Раніше повідомлялося , що російські окупанти вночі сім разів накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ «Град» та важкої артилерії.