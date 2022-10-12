Оккупанты ночью били по Никополю: Тяжело ранены девочка и две женщины

Никополь. Фото: ОВА

Российские оккупанты ночью семь раз накрывали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«На мирный Никополь выпустил более ста снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые», — отметил Резниченко.



По его словам, в городе повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, газопровод и линии электропередач. Также повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.



«В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются», — сообщил Резниченко.

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