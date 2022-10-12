5 млрд євро та 5,8 млрд доларів: Україна розраховує на допомогу від США, ЄС та МВФ

12 жовтня 2022, 14:02

5 млрд євро та 5,8 млрд доларів: Україна розраховує на допомогу від США, ЄС та МВФ

Україна з лютого вже отримала близько 19,4 мільярда доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів. До кінця цього року планується надходження ще близько п'яти мільярдів євро та 5,8 мільярда доларів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба відомства.

Марченко у Вашингтоні зустрівся зі своєю колежанкою — міністеркою фінансів США Джанет Йеллен.

«Темами обговорення стали чинні інструменти фінансової підтримки України, потреби у додатковому фінансуванні, посилення санкцій проти Росії, а також обмеження ціни на російську нафту", — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що міністр фінансів України подякував за підтримку на фінансовому фронті.

«Сполучені Штати Америки є найбільшим донором України від початку повномасштабної війни. Грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярдів доларів США від початку повномасштабного вторгнення Росії. Кошти були спрямовані до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених витрат в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги», — зазначили у міністерстві.

Крім того, за словами Марченка, до кінця цього року Україна розраховує отримати п'ять мільярдів євро від ЄС, 4,5 мільярда доларів від Сполучених Штатів та 1,3 мільярда доларів від МВФ.

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