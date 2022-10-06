Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает потолок цен на нефть

Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает в себя потолок цен на нефть, сообщает Еврокомиссия.



«Этот пакет, который был тесно согласован с нашими международными партнерами, является ответом на продолжающуюся эскалацию и незаконную войну России против Украины, в том числе путем незаконной аннексии украинской территории на основе фиктивных "референдумов", мобилизации дополнительных войск и открытых ядерных угроз», — говорится в сообщении.



В обновленные санкционные списки ЕС попали организаторы «референдумов» на оккупированных территориях, а также высокопоставленные военнослужащие, бизнесмены и пропагандисты, «ответственные за подрыв территориальной целостности Украины».



Введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать сектор обороны и безопасности.

Это включает запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, определенные электронные компоненты, используемые в российском оружии, технические изделия, используемые в авиационной отрасли, а также некоторые химические вещества. Добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров.



Также были согласованы дополнительные ограничения на импорт на сумму почти 7 миллиардов евро. Он включает, например, запрет на ввоз в Россию готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химические продукты и ювелирные изделия не из золота.



Восьмой пакет положил начало реализации в рамках ЕС соглашения G7 об экспорте российской нефти. В то время как запрет ЕС на импорт российской сырой нефти морем полностью остается в силе, ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного потолка.



«Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок. Таким образом, это также поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергию в то время, когда высокие затраты, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную озабоченность у всех европейцев», — подчеркнули в Еврокомиссии.



Ограничение вступит в силу после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов после принятия дополнительного решения Европейским Советом.



Восьмой санкционный пакет также запрещает гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых российских государственных предприятий.