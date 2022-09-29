Второй транш в размере более 550 млн евро от ЕИБ поступит уже в ближайшее время - Шмыгаль

Второй транш в размере более 550 млн евро от Европейского инвестиционного банка поступит в Украину уже в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По словам премьера, он обсудил с вице-президенткой ЕИБ Терезой Червинской и командой банка сотрудничество по восстановлению Украины.



«Рассчитываем, что ЕИБ будет выполнять одну из ведущих ролей в масштабном послевоенном восстановлении, восстановлении экономики и инфраструктуры Украины», - написал он.



Кроме того, Шмыгаль сообщил, что ЕИБ рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец - Львов и расширения инфраструктуры западной границы Украины.