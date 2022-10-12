Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО - генсек НАТО

В военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате «Рамштайн», пишет The Washington Post.



«Самым главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны для Украины», - сказал Столтенберг.



Генсек НАТО также сообщил, что планируются встречи с министром обороны Алексеем Резниковым. Они пройдут в двух форматах – в рамках Контактной группе по Украине и на ужине министров обороны, где будет «обсуждаться повышение поддержки Украины».



Другими вопросам повестки дня генсек НАТО назвал сдерживание и оборону, пополнение арсеналов.



Сегодня проходит очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. Встречу проведут глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Шестая встреча пройдет после самых масштабных с начала российского вторжения ракетных ударов.