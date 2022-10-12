Температурний мінімум у квартирах українців знижено до 16 градусів — Шмигаль

Температурний мінімум у житлових приміщеннях узимку буде знижено до 16 градусів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 12 жовтня.



«Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму», — цитує Шмигаля прес-служба уряду.



Прем'єр-міністр уточнив, що газ, опалення та електроенергія не подорожчають, а «субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують».



Шмигаль підкреслив, що окупанти намагатимуться використовувати холод як зброю.



«У їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, — це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде», - сказав Шмигаль.

11 жовтня уряд України просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00.



12 жовтня компанія «Укренерго» закликала споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки, а й уранці.