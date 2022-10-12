Украинской экономике ежемесячно недостает 3-4 миллиарда долларов – МВФ

Дефицит государственных финансов Украины предварительно оценивается в 3-4 миллиарда долларов,в связи с чем необходимо обеспечить устойчивость экономики. Международный валютный фонд готов оказать поддержку Украине, сообщила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева. В ближайшее время будет созван международный форум для решения этой проблемы.



«Нам нужно изучить, как обеспечить устойчивость экономики. По нашим предварительным оценкам, ежемесячно необходимо от трех до четырех миллиардов долларов», — подчеркнула Георгиева на втором заседании «круглого стола» министров по поддержке Украины в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне в среду, 12 октября.



Отвечая на призыв президента Украины Владимира Зеленского организовать экономический форум, который собирается на регулярной основе, и рассматривает макроситуацию в стране, дефицит ее финансирования и решает проблему его сокращения. Георгиева сообщила, что «форум будет создан так быстро как это возможно».



Также, по словам Георгиевой, у Фонда появилась новая платформа для взаимодействия, позволяющая проводить мониторинг совместно с советом директоров, что является путем к полноценной программе для Украины, к которой призывал Зеленский.



Кроме того, 12 октября Зеленский, обращаясь к мировому сообществу, озвучил три срочных шага, которые необходимо сделать в поддержку Украины: создать «финансовый "Рамштайн"», обеспечить восстановление экономики и помощь украинцам, создать механизм поддержки инвестиций. Данное заявление президент Украины сделал по видеосвязи на ежегодном собрании МВФ и Всемирного Банка.



Зеленский уточнил, что около трети украинской энергетической инфраструктуры разрушили более 100 российских ракет.



«Он не собирается останавливаться. Он потратит десятки и десятки миллиардов долларов, будет наносить новые удары, пока мы не склоним Россию к миру с ним или без него», — сказал Зеленский, имея в виду президента Российской Федерации Владимира Путина.



Президент Украины также подчеркнул, что «было бы полезно создать координационный формат по финансовой поддержке Украины наподобие того, который был создан в «Рамштайн» в отношении военной поддержки».



«Второе. Обеспечение базовых потребностей людей. Мы ожидаем, что российские атаки будут усилены, поэтому мы должны усилить наше сотрудничество – восстановить то, что было разрушено, и обеспечить финансовую стабильность государства», — добавил Зеленский.



В своем обращении Зеленский сделал акцент на том, что российское вторжение привело к падению украинской экономики более чем на треть, доходы украинцев упали на треть, тысячи бизнесов были разрушены и миллионы переехали.

«У нас есть две главных финансовых потребности - 38 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета на следующий год. Это включает зарплаты, пенсии учителям, социальные выплаты, что гарантировало бы нашим людям выживание», — сказал президент Украины, добавив при этом, что другие 17 миллиардов нужны для восстановления критической инфраструктуры – школ, больниц, критической транспортной и энергетической инфраструктуры, ведь это и есть главная цель российских ракет.

Кроме того, по словам Зеленского, нужны целевые кредиты в размере 2 миллиарда долларов на восстановление энергоинфраструктуры и возобновление нашего экспорта электроэнергии в Европу, также нужны кредиты на закупку топлива на будущий отопительный сезон на сумму не мене 5 миллиардов долларов.

«Возможно, мы не используем все эти средства, но они должны гарантировать стабильность», — уточнил Зеленский.

По словам президента Украины, еще один важный шаг — создание специальных инструментов по поддержке инвестиций в Украину, чтобы стимулировать экономику, нивелировать риски инвестирования в воюющую страну.

«Террор должен проиграть. Это реально при вашей поддержке», — подытожил Зеленский.

Украина с февраля уже получила около 19,4 миллиарда долларов финансовой поддержки от иностранных партнеров. До конца этого года планируется поступление еще около пяти миллиардов евро и 5,8 миллиарда долларов.



Неформальный совет директоров Международного валютного фонда МВФ 12 сентября открыл возможность для получения Украиной очередных средств в рамках инструмента быстрого финансирования (RFI).



24 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами Украины и Германии о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.