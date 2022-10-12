Українській економіці щомісяця бракує 3-4 мільярди доларів – МВФ

Дефіцит державних фінансів України попередньо оцінюється в 3-4 мільярди доларів, тому необхідно забезпечити стійкість економіки. Міжнародний валютний фонд готовий надати підтримку Україні, повідомила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва. Найближчим часом буде скликано міжнародний форум для вирішення цієї проблеми.



«Нам потрібно вивчити, як забезпечити стійкість економіки. За нашими попередніми оцінками, щомісяця необхідно від трьох до чотирьох мільярдів доларів», — наголосила Георгієва на другому засіданні «круглого столу» міністрів щодо підтримки України в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні у середу, 12 жовтня.



Відповідаючи на заклик президента України Володимира Зеленського організувати економічний форум, який збиратиметься на регулярній основі, розглядатиме макроситуацію в країні, дефіцит її фінансування та вирішуватиме проблему його скорочення. Георгієва повідомила, що «форум буде створено так швидко, як це можливо».



Також, за словами Георгієвої, Фонд має нову платформу для взаємодії, що дозволяє проводити моніторинг спільно з радою директорів, що є шляхом до повноцінної програми для України, до якої закликав Зеленський.



Крім того, 12 жовтня Зеленський, звертаючись до світової спільноти, озвучив три термінові кроки, які необхідно зробити на підтримку України: створити фінансовий «Рамштайн», забезпечити відновлення економіки та допомогу українцям, створити механізм підтримки інвестицій. Цю заяву президент України зробив з відеозв'язку на щорічних зборах МВФ та Світового Банку.



Зеленський уточнив, що близько третини української енергетичної інфраструктури зруйнували понад 100 російських ракет.



«Він не має наміру зупинятися. Він витратить десятки і десятки мільярдів доларів, завдаватиме нових ударів, поки ми не схилимо Росію до миру з ним чи без нього», — сказав Зеленський, маючи на увазі президента Російської Федерації Володимира Путіна.



Президент України також наголосив, що «було б корисно створити координаційний формат із фінансової підтримки України на кшталт того, який був створений у «Рамштайні» щодо військової підтримки».



"Друге. Забезпечення базових потреб людей. Ми очікуємо, що російські атаки будуть посилені, тому ми маємо посилити нашу співпрацю – відновити те, що було зруйновано, та забезпечити фінансову стабільність держави», — додав Зеленський.



У своєму зверненні Зеленський наголосив на тому, що російське вторгнення призвело до падіння української економіки більш ніж на третину, доходи українців впали на третину, тисячі бізнесів були зруйновані і мільйони переїхали.

«У нас є дві головні фінансові потреби – 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету на наступний рік. Це включає зарплати, пенсії вчителям, соціальні виплати, що гарантувало б нашим людям виживання», — сказав президент України, додавши, що інші 17 мільярдів потрібні для відновлення критичної інфраструктури – шкіл, лікарень, критичної транспортної та енергетичної інфраструктури, адже це і є головною метою російських ракет.

Крім того, за словами Зеленського, потрібні цільові кредити у розмірі 2 мільярдів доларів на відновлення енергоінфраструктури та відновлення нашого експорту електроенергії до Європи, також потрібні кредити на закупівлю палива на майбутній опалювальний сезон на суму не менш як 5 мільярдів доларів.

«Можливо, ми не використовуємо всі ці кошти, але вони мають гарантувати стабільність», — уточнив Зеленський.

За словами президента України, ще один важливий крок — створення спеціальних інструментів підтримки інвестицій в Україну, щоб стимулювати економіку, нівелювати ризики інвестування в країну, що воює.

«Терор має програти. Це реально за вашої підтримки», — підсумував Зеленський.

Україна з лютого вже отримала близько 19,4 мільярдів доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів. До кінця цього року планується надходження ще близько п'яти мільярдів євро та 5,8 мільярда доларів.



Неформальна рада директорів Міжнародного валютного фонду МВФ 12 вересня відкрила можливість для отримання Україною чергових коштів у рамках інструменту швидкого фінансування (RFI).



24 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.