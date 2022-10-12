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Зеленский ввел в действие новые санкции против Януковича

12 октября 2022, 22:58

Зеленский ввел в действие новые санкции против Януковича

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которым в санкционные списки добавлены бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, украинский предприниматель Сергей Курченко и российский бизнесмен Олег Дерипаска. Соответствующий указ №694/2022 обнародован на сайте президента.

Новые санкции предполагают блокирование активов Януковича, Лебедева, Курченко и Дерипаски, находящихся в юрисдикции Украины, сроком на 10 лет.

Ранее санкции предполагали только ограничение на право пользования имуществом, непосредственно принадлежащим им. Ограничение устанавливалось бессрочно. Другие санкции, установленные бессрочно решениями СНБО от 19 марта 2021 года и 18 июня 2021 года, остаются в силе.

Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины решением СНБО поручили обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. Зеленский своим указом возложил контроль над исполнением решения СНБО на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный заявил, что на счетах бывших президента Украины Виктора Януковича и премьера Николая Азарова в государственном банке до сих пор лежит более миллиарда долларов.

В уголовном производстве о создании преступной группировки бывшим президентом Украины Виктором Януковичем фигурирует полтора десятка народных депутатов, но представлений по ним пока нет.

В Генпрокуратуре реорганизовали Департамент спецрасследований, которое будет заниматься расследованием дел по Майдану, а делом Януковича займется новое Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

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