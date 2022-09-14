ЕС не продлил санкции против Януковича за хищение госсредств

Совет Евросоюза не стал продлевать санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема, введенные в 2014 году за вывод и растрату госсредств. Об этом сообщается в Официальном журнале Евросоюза.



В марте 2014 года ЕС ввел штрафные меры в отношении Януковича, Пшонки и их сыновей как лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы страны».



Срок действия санкций истек 6 сентября 2022 года, и было принято решение не продлевать эти меры.



При этом Виктор Янукович с сыном по-прежнему находятся под санкциями Евросоюза - в августе 2022 года против них были введены ограничительные меры «за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства», а в отношении Александра Януковича еще и «за проведение сделок с сепаратистскими группировками в донбасском регионе Украины».