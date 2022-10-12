Зеленський ввів у дію нові санкції проти Януковича

12 жовтня 2022, 22:58

Зеленський ввів у дію нові санкції проти Януковича

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яким до списків санкцій додав колишнього президента України Віктора Януковича, екс-міністра оборони України Павла Лебедєва, українського підприємеця Сергія Курченко та російського бізнесмена Олега Дерипаску. Відповідний указ №694/2022 оприлюднено на сайті президента.

Нові санкції передбачають блокування активів Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски, які перебувають у юрисдикції України, терміном на 10 років.

Раніше санкції передбачали лише обмеження на право користування майном, яке безпосередньо належить їм. Обмеження встановлювалося безстроково. Інші санкції, встановлені безстроково рішеннями РНБО від 19 березня 2021 року та 18 червня 2021 року, залишаються чинними.

Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України рішенням РНБО доручили забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій. Зеленський своїм указом поклав контроль за виконанням рішення РНБО на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний заявив, що на рахунках колишніх президента України Віктора Януковича та прем'єра Миколи Азарова у державному банку досі лежить понад мільярд доларів.

У кримінальному провадженні про створення злочинного угруповання колишнім президентом України Віктором Януковичем фігурує півтора десятки народних депутатів, але подань щодо них поки що немає.

У Генпрокуратурі реорганізували Департамент спецрозслідувань, який займатиметься розслідуванням справ щодо Майдану, а справою Януковича займеться нове Управління з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями.

Ще за темою

Люди
Віктор Янукович Павло Лебедєв Сергій Курченко Олег Дерипаска
Організації
РНБО
Інше
Санкції

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
08:41
Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай
00:35
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
23:46
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
22:46
Запорізьку АЕС поки що неможливо приєднати до енергосистеми РФ — «Росенергоатом»
19:55
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух
Всі новини
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
22:58
Зеленський ввів у дію нові санкції проти Януковича
22:32
Українській економіці щомісяця бракує 3-4 мільярди доларів – МВФ
21:40
Колишній діяч «ДНР» Бородай та російський депутат Мілонов їдуть воювати до України
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
20:28
Температурний мінімум у квартирах українців знижено до 16 градусів — Шмигаль
20:03
Російські ракети вбили понад 70 людей у Запоріжжі за останні 2 тижні
19:47
Росіяни захопили обладнання українського виробника неону у Маріуполі
18:22
Над Білгородом знову спрацювала ППО
18:00
Нідерланди нададуть Україні ракети для посилення протиповітряної та протиракетної оборони
17:37
У Лимані викрито депутата від «ОПЗЖ», який співпрацював з окупантами — СБУ
17:22
У Росії заарештували українця за звинуваченням у підготовці теракту в Нижньому Тагілі
17:02
Студентів-переселенців переведуть у вишах на бюджет
16:31
У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, закритих під час тривоги
16:18
«Укренерго» закликає обмежити споживання електрики не лише увечері, а й уранці
Всі новини
ВІДЕО
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
12 жовтня, 23:25
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
12 жовтня, 00:35
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
11 жовтня, 23:46

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама