Зеленський ввів у дію нові санкції проти Януковича

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яким до списків санкцій додав колишнього президента України Віктора Януковича, екс-міністра оборони України Павла Лебедєва, українського підприємеця Сергія Курченко та російського бізнесмена Олега Дерипаску. Відповідний указ №694/2022 оприлюднено на сайті президента.



Нові санкції передбачають блокування активів Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски, які перебувають у юрисдикції України, терміном на 10 років.



Раніше санкції передбачали лише обмеження на право користування майном, яке безпосередньо належить їм. Обмеження встановлювалося безстроково. Інші санкції, встановлені безстроково рішеннями РНБО від 19 березня 2021 року та 18 червня 2021 року, залишаються чинними.



Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України рішенням РНБО доручили забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій. Зеленський своїм указом поклав контроль за виконанням рішення РНБО на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний заявив, що на рахунках колишніх президента України Віктора Януковича та прем'єра Миколи Азарова у державному банку досі лежить понад мільярд доларів.



У кримінальному провадженні про створення злочинного угруповання колишнім президентом України Віктором Януковичем фігурує півтора десятки народних депутатів, але подань щодо них поки що немає.



У Генпрокуратурі реорганізували Департамент спецрозслідувань, який займатиметься розслідуванням справ щодо Майдану, а справою Януковича займеться нове Управління з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями.