Оккупанты заявили о захвате поселка и села под Бахмутом. Генштаб опроверг

Российские силы захватили поселок и село в пригороде Бахмута. Об этом заявили в так называемом «штабе теробороны ДНР».



Отмечается, что захвачены Опытное и Иванград у Бахмута.



В Генштабе ВСУ эту информацию опровергают. В частности, в утренней сводке говорится о том, что силы РФ пытались наступать на Бахмутском направлении. Однако подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озеряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

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