Войска РФ обстреляли Авдеевку и нанесли авиаудары по Бахмуту

Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью российские силы вели огонь на разных участках фронта в Донецкой области — от Марьинки до Соледара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: с утра россияне дважды обстреляли город из "Градов", также зафиксированы танковые обстрелы и воздушные взрывы. По предварительной информации, среди гражданских есть погибшие и раненые — точное количество жертв устанавливаем», — отметил Кириленко.



Кроме того, по его словам, в Марьинской громаде зафиксированы обстрелы Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.



«На Горловском направлении россияне нанесли два авиаудара по Бахмуту — последствия уточняем. В Соледарской громаде враг нанес ракетный удар по Васюковке — повреждены восемь домов, газопровод и линии электропередач. Также под обстрелы в громаде попали Яковлевка, Бахмутское и Парасковеевка. В Торецкой громаде — артобстрел Пивничного, поврежден дом. В Светлодарской громаде громко было на станции Майорск», — перечислил руководитель ОВА.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей.



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