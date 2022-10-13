Окупанти заявили про захоплення селища та села під Бахмутом. Генштаб спростував

Російські сили захопили селище та село у передмісті Бахмута. Про це заявили у так званому «штабі тероборони ДНР».



Зазначається, що захоплені Опитне та Іванград біля Бахмута.



У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростовують. Зокрема в ранковому зведенні йдеться про те, що сили РФ намагалися наступати на Бахмутському напрямку. Проте підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Озерянівка, Іванград, Бахмут та Мар'їнка.

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