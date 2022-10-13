В Донецкой области под обстрелами погибли семь человек, 13 — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Все смерти зафиксированы в Авдеевке.



Также ранены 13 человек: 12 — в Авдеевке и один — в Иванополье.



Кроме того, в Лимане обнаружили еще четверых гражданских, убитых россиянами во время оккупации.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 990 мирных жителей. 2390 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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