К возможному наступлению Украина готова: Наев рассказал, сколько в Беларуси войск РФ и техники

На территории Беларуси находятся российские военные и техника. Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



«Сейчас на территории Беларуси находятся военные ВС РФ примерной численностью до тысячи человек. Также там шесть российских самолетов ударного типа, четыре установки ОТРК "Искандер" и 12 ЗРК С-400», — рассказал генерал-лейтенант.



При этом, по его словам, на территории Беларуси проводится подготовка аэродромной сети и инфраструктуры для размещения российских войск и увеличения их численности.



Кроме того, Наев отметил, что Украина постоянно отслеживает уровень военных угроз: они измеряются количеством, составом войск и их боевым потенциалом. Соответственно, накопление сил РФ и сил Беларуси будут создавать угрозу повторного наступления в Северной операционной зоне. В том числе — на Киев.



«Уровень этих военных угроз постоянно измеряется разведорганами, нашими партнерами — нам своевременно предоставляется информация. И мы как профессиональные военные так же реагируем на рост уровня этой военной угрозы. Мы тоже принимаем меры, чтобы наши войска были в соответствующей численности с необходимым вооружением, военной техникой и необходимым более высоким боевым потенциалом», — сказал он.



Также Наев подчеркнул, что сейчас Украина готова к возможному наступлению со стороны Беларуси.

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