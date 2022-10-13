До можливого наступу Україна готова: Наєв розповів, скільки в Білорусі військ РФ та техніки

На території Білорусі знаходяться російські військові та техніка. Про це в ефірі телемарафону заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.



«Наразі на території Білорусі знаходяться військові ЗС РФ приблизною чисельністю до тисячі осіб. Також там шість російських літаків ударного типу, чотири установки ОТРК "Іскандер" та 12 ЗРК С-400», — розповів генерал-лейтенант.



При цьому, за його словами, на території Білорусі проводиться підготовка аеродромної мережі та інфраструктури для розміщення російських військ та збільшення їхньої чисельності.



Крім того, Наєв зазначив, що Україна постійно відстежує рівень військових загроз: вони вимірюються кількістю, складом військ та їх бойовим потенціалом. Відповідно, накопичення сил РФ та сил Білорусі будуть створювати загрозу повторного наступу у Північній операційній зоні. Зокрема — на Київ.



«Рівень цих військових загроз постійно вимірюється розвідорганами, нашими партнерами, — нам своєчасно надається інформація. І ми як професійні військові також реагуємо на зростання рівня цієї військової загрози. Ми також вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності з необхідним озброєнням, військовою технікою та необхідним вищим бойовим потенціалом», — сказав він.



Також Наєв наголосив, що зараз Україна готова до можливого наступу з боку Білорусі.

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