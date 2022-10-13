Россияне повредили более 80% инфраструктуры на освобожденных территориях — Донецкая ОВА

На освобожденных территориях более 80% гражданской инфраструктуры повреждено российскими оккупантами. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона 13 октября.



«Святогорск, Лиман... более 80% по двум громадам, это почти 50 населенных пунктов. Жилой фонд, особенно частные дома разрушены так, что даже не подлежат восстановлению. Там, где мы можем их законсервировать, мы делаем это. Но разрушения и повреждения инфраструктуры в целом, и критической инфраструктуры очень значительные. Поэтому работа не прекращается ни днем, ни ночью», — сказал Кириленко.



Также глава Донецкой ОВА рассказал об убийствах гражданских и военных — в данный момент эксперты работают над установлением причин смерти погибших. По его словам, отдельно будут установлены смерти в результате боевых действий и обстрелов гражданского населения. Также будет отдельная категория людей, погибших в результате пыток.



«Будем связывать это, чтобы выявить причинно-следственную связь между пыточными, обнаруженными в Лимане и Святогорске», — объяснил Кириленко.



Кроме того, Кириленко рассказал, что с 11 на 12 октября он впервые за несколько месяцев предоставил доклад, в котором было ноль раненых и погибших. 12 октября 7 человек погибли, 13 были ранены.



«Семь человек погибли на центральном рынке в прифронтовой Авдеевке в результате танкового обстрела. 13 человек были ранены, как по линии фронта, так и отдалении от него», — добавил глава Донецкой ОВА.

В деоккупированных Святогорске и Лимане правоохранители обнаружили места массовых захоронений гражданских лиц.



В Святогорске провели перезахоронение тел жителей города, погибших при обстрелах и во время оккупации.



Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в городе Лиман Донецкой области.