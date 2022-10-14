На Донеччині знайшли тіла чотирьох загиблих цивільних

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил поранено шістьох мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Люди, за його словами, поранені в Авдіївці, Торецьку, Бахмуті, Красногорівці, Опитному та Новомиколаївці.



«За 13 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла чотирьох цивільних, які загинули раніше: двох у Лимані та двох у Яковлівці», — поінформував Кириленко.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 994 мирних мешканці. 2396 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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